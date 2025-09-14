Síguenos:
Tópicos: Sociedad | Religión

Carabineros detuvo al "pastor" Soto

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Tras el Te Deum Evangélico, el polémico religioso fue arrestado por el delito de atentado contra la autoridad.

Carabineros detuvo al
 Captura de video
En portada

Javier Soto, conocido como el "pastor" Soto, fue detenido por Carabineros tras la realización del Te Deum Evangélico, celebrado este domingo en Puente Alto y que estuvo marcado por la asistencia del Presidente Gabriel Boric.

El polémico religioso, quien recurrentemente se instala a las afueras del Congreso Nacional e increpa a políticos de diversos sectores, fue arrestado por el delito de atentado contra la autoridad, según consignó T13

De acuerdo con el mencionado medio, Soto se encontraba "vociferando a través de un alto parlante" cuando fue aprehendido.

El control de detención se realizará mañana, lunes, en el Centro de Justicia de Santiago. 

