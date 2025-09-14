Carabineros detuvo al "pastor" Soto

Javier Soto, conocido como el "pastor" Soto, fue detenido por Carabineros tras la realización del Te Deum Evangélico, celebrado este domingo en Puente Alto y que estuvo marcado por la asistencia del Presidente Gabriel Boric.

El polémico religioso, quien recurrentemente se instala a las afueras del Congreso Nacional e increpa a políticos de diversos sectores, fue arrestado por el delito de atentado contra la autoridad, según consignó T13.

De acuerdo con el mencionado medio, Soto se encontraba "vociferando a través de un alto parlante" cuando fue aprehendido.

El control de detención se realizará mañana, lunes, en el Centro de Justicia de Santiago.