OMS: Gripe aviar se está adaptando a mamíferos, pero aún es rara en humanos

Los cambios en el virus H5N1 de la gripe aviar encontrado en animales en Sudamérica parecen indicar que este patógeno se está adaptando mejor a los mamíferos, pero los casos en humanos aún son esporádicos y "no hay motivos para el pánico", aseguró la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta versión de la enfermedad tiene "pequeñas diferencias genéticas" con respecto a la de Asia, donde se hallaron los primeros casos hace décadas, "pero no significa que sea más transmisible para el hombre", aclaró Sylvie Briand, directora del Departamento de Preparación ante Pandemias.

Por ahora, los casos en humanos confirmados en Sudamérica (uno en Ecuador y otro en Chile) "son esporádicos, por lo que no estamos ante el riesgo de brotes; por ahora es un problema de salud animal", aseguró.

"La OMS, con la colaboración de otras agencias, está siguiendo de cerca los casos para encontrar posibles signos de que el virus se ha vuelto más peligroso, pero por ahora no es el momento de que la ciudadanía se preocupe o entre en pánico", añadió la experta francesa.

