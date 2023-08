Nuevo paso contra el VIH: estudio descubrió variante genética que ralentiza la infección

Una investigación permite identificar una nueva variante genética que favorecería una progresión más lenta de la infección por VIH, a partir de los resultados del análisis del genoma de casi 4.000 personas de ascendencia africana y que viven con el virus.

La investigación de ámbito internacional fue publicada en la revista Nature y contó con la participación del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa y el hospital Clínic Barcelona-Idibaps (noreste de España).

El descubrimiento surge del estudio genómico de 3.879 personas que viven con VIH y que tienen ancestros africanos.

Concretamente, el cambio se encuentra próximo al gen CHD1L situado en el cromosoma 1 y parecería afectar principalmente a los macrófagos, unas células con un rol clave en el sistema inmunitario y el mantenimiento de la persistencia del VIH, según informaron los investigadores este miércoles en un comunicado.

Hasta ahora, en los estudios precedentes realizados mayoritariamente con personas caucásicas, esta modificación genética no se había detectado, por lo que entender cuál es el rol de este gen en la infección por el VIH podría permitir darle un potencial uso como diana terapéutica.

