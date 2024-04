Hito de la medicina: el primer paciente trasplantado con un riñón de cerdo recibió el alta

El primer hombre trasplantado con un riñón de cerdo modificado genéticamente recibió el alta en Boston, Estados Unidos, este miércoles, dos semanas después de la intervención, informó The New York Times.

Richard Slayman, de 62 años, fue intervenido por los cirujanos del Hospital General de Massachusetts el pasado 16 de marzo en una operación que duró cuatro horas, y tras el alta, seguirá con su recuperación en casa.

