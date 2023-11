Arrestan a joven que golpeaba gente en la calle para ser viral en redes sociales

Un estadounidense de 19 años fue arrestado tras publicar videos en los que golpeaba gente aleatoriamente en la calle, con el fin de volverse viral en redes sociales.

Se trata de Alford Lewis, quien junto a su amigo, Kingston Miker, salían al parque Worthman en Texas, para atacar a personas desprevenidas por la espalda y darles puñetazos en la cabeza.

Según dieron a conocer los oficiales a cargo de la investigación del caso, incluso, en una oportunidad Lewis apuntó a un hombre con un arma de fuego y le exigió su iPhone 14, como si se tratara de un asalto.

Cuando la víctima se negó a hacer lo que le decían, Lewis inicialmente amenazó con dispararle en el pie y luego comenzó a golpearlo y estrangularlo, mientras su amigo Miker seguía apuntándolo con el arma y grababa la situación.

El joven reconoció haber acosado a las víctimas para ganar visitas y likes en sus redes sociales, aunque aseguró que todo se trataba de una simple "broma".

"Sólo cometí un error, y todos cometen errores. Fue una broma. No tuve ningún problema con el hombre, no estaba tratando de lastimarlo. Había salido con mi amigo e hicimos un video en TikTok, así que sí, no fue mi intención, no quise lastimar a nadie. Lo que la gente no vio es que después (a la víctima) le estreché la mano y le di un abrazo", intentó excusarse.

Tanto Lewis como su amigo enfrentan cargos de agresión, lesiones corporales y robo agravado. Sin embargo, sólo Lewis fue arrestado con una fianza de más de nueve millones de pesos.