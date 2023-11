El préstamo más largo: Devuelven libro más de 100 años después de ser prestado en biblioteca

Los trabajadores de una biblioteca de Minnesota, Estados Unidos, se llevaron una sorpresa luego que les devolvieron un libro que había sido prestado hace más de 100 años.

Se trata de la edición de 1902 de "Compositores Famosos vol. 2" de Nathan Haskell Dole, el cual fue encontrado por un cliente que había estado revisando las pertenencias de su madre, según dio a conocer la biblioteca pública de St. Paul a través de la red social X.

Además, los bibliotecarios creen que el antiguo libro, que fue prestado en 1919, pudo haber sido uno de los pocos que resistieron al incendio de 1915 en el antiguo edificio de la biblioteca que se encontraba en Old Market Hall.

El coordinador de la biblioteca digital de St. Paul, John Larson, dijo que era el libro más atrasado que había visto devuelto en sus 25 años de empleo allí, ya que "ha habido un momento o dos en que algo ha regresado y tal vez haya estado prestado durante 20 o 30 años, pero nada que haya estado fuera durante 100 años".

Pese a que la biblioteca dejó de cobrar cargos por retrasos en 2019, el alcalde de St. Paul, Melvin Carter, bromeó sobre la gran multa acumulada que podrían haberle cobrado por el retraso de más de 100 años, la cual podría haber ascendido a más de 31 millones de pesos chilenos si se considera la tasa estipulada en 1919 de 1 centavo por día, es decir, 0,78 pesos chilenos por día.

This week, a book that was checked out over 100 years ago was finally returned to the Saint Paul Public Library! This 1902 edition of “Famous Composers vol. 2” by Nathan Haskell Dole was found by a patron in Hennepin County while sorting through their mother’s belongings. pic.twitter.com/b3ypL6lXxF