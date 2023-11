Ganador de millonario premio de lotería demandó a su ex pareja por contarle a sus familiares

Un hombre que ganó un millonario premio de lotería en Estados Unidos, demandó a la madre de su hija luego que le contó a sus familiares sobre el premio, pese a haber firmado un acuerdo de confidencialidad.

Según informó The New York Post, el hombre cuya identidad permanece anónima, le hizo firmar a su ahora ex pareja un acuerdo de confidencialidad que la obligaba a mantener el secreto hasta 2032, cuando su hija cumpla 18 años, para "evitar un daño irreparable al permitir que los medios de comunicación o el público en general descubran su identidad, ubicación física y bienes de él y su hija".

Sin embargo, el ganador de más de un billón de pesos chilenos, se enteró en septiembre que la mujer le había contado al padre y madrastra de él sobre el premio, tras lo cual su hermana también llegó a tener conocimiento del tema.

Pese a que el acuerdo de confidencialidad obligaba a la madre de su hija informarle dentro de 24 horas si violaba el pacto, la mujer decidió ocultarlo, por lo que ahora el hombre la demandó por daños y perjuicios por incumplimiento de contrato e invasión de la privacidad, y busca que pague al menos 87 millones de pesos por cada vez que ella reveló la información a terceras personas, así como una lista detallada de los nombres de quienes tienen conocimiento de su premio.