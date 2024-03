Joven llora al quedarse en panne por falta de bencina: "¡No sé levantar la tapa!"

Una mujer de México se viralizó tras haberse grabado mientras lloraba, porque no sabía qué hacer con su lujoso auto que se detuvo por falta de gasolina.

A través de sus redes sociales, la joven explicó que llevaba alrededor de una hora en la carretera, cuando se le acabó la bencina. "La gente me está tocando como si yo quisiera... ¡yo no quiero estar parada! Están todos los autos esperándome y yo no puedo hacer nada. Me da mucha ansiedad social", aseguró la estresada joven.

Afortunadamente, había una bencinera a 400 metros de donde quedó varada la mujer, por lo que su padre le aconsejó acudiera con un recipiente para comprar gasolina.

"Me llamó mi papá y me dijo: 'alza el cofre y vete a comprar gasolina... ' ¡No sé levantar la tapa (de la bencina)!", dijo la joven que tuvo que ver un tutorial en Youtube y cortar una botella de plástico con sus pinzas para llenar el estanque de su auto.

"Tengo miedo, qué vegüenza. Yo soy ingeniera, sé hacer cosas. Corté la botella con mi pinza para cejas. Misión cumplida", concluyó la mujer que aprovechó la instancia para agradecer al único hombre que se detuvo a ayudarla.

La situación causó diversos comentarios en redes sociales, donde muchas personas se sintieron identificadas con la reacción de la mujer, mientras que otros la criticaron por no tener los conocimientos básicos de su auto.