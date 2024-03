Joven se identifica como perro: En vez de pololos, tiene adiestradores

Una joven estadounidense, conocida en redes sociales como Meow Dalyn, contó que se identifica como un perro: hace sus necesidades afuera de la casa, tiene una "dieta canina", duerme en una jaula y tiene adiestradores.

Dalyn es streamer en la plataforma Twitch, donde muestra algunos de sus nuevos hábitos como un "perro" durante transmisiones en vivo.

En su día a día suele jugar a buscar y roer huesos, perseguir pelotas, además de salir a pasear y recibir "premios", incluyendo galletas para perros.

MeowDalyn: La streamer que se identifica como un perro

Así lo relató en el programa de radio australiano "The Kyle & Jackie O Show", donde Meow Dalyn reveló que decidió adoptar esta personalidad una vez que se volvió una adulta independiente.

"Entendí que una vez que ganara mi propio dinero y pagara mi propio arriendo, entonces podría hacer extra lo que quisiera, ¡y quería ser un perro!", señaló.

La joven explicó que puso almohadas y mantas en la jaula que utiliza para dormir: "Hay algo en estar en un espacio reducido, no sé si me hace sentir a salvo del mundo o me hace sentir que el mundo está a salvo de mí, pero se siente cómodo".

Cuando le preguntaron si tiene novio, dijo que cuenta con tres cuidadores, quienes la adiestran y la tratan como un perro. Su relación con ellos es sin pagos de por medio y ella solo los considera como "asistentes".