Joven se mudó más de mil kilómetros por un trabajo, y descubrió que nunca la contrataron

Una mujer de Florida, Estados Unidos, se viralizó tras dar a conocer que se mudó más de 1.600 kilómetros para estar más cerca de su nuevo trabajo, pero cuando llegó se dio cuenta que en realidad nunca la contrataron.

Todo comenzó cuando Camryn Spina postuló a un anuncio laboral por internet, tras el cual tuvo una entrevista vía Microsoft Teams con el supervisor de la empresa, quien a los días después la contactó nuevamente para tener una segunda entrevista presencial en Virginia, a casi unos 1000 kilómetros de distancia de donde vivía ella.

"La (segunda) entrevista duró cinco horas, disfrutamos mucho hablando del trabajo, fue realmente emocionante. Estaba entusiasmada y lo mejor de todo es que, al final de la charla, mi potencial jefe me dijo: 'No hay duda de que realmente me gustaría contratarte para este puesto'", recordó la joven que inicialmente le pidió un tiempo para poder pensar y decidirse sobre la propuesta.

Tras aceptar el empleo, tuvo varias videollamadas con su nuevo supervisor, quien le aseguró que en los próximos días la estaría contactando el área de Recursos Humanos para pedirle la información pertinente. Para ese entonces, la joven ya se había instalado en un hotel de Virginia pagado por la empresa, mientras realizaba las labores que su jefe le asignaba.

Sin embargo, a la semana después Recursos Humanos se contactó con ella para informarle que en realidad aún no estaba contratada, ya que según el sistema seguía en proceso de selección, y al poco tiempo después le aseguraron que definitivamente no iban a contratarla.

La joven intentó contactarse con su jefe, y persona que supuestamente la había contratado para solucionar el problema, pero éste dejó de responder sus llamadas.

Finalmente, Spina exigió a la empresa que por último le pagaran la semana trabajada, ya que de lo contrario, tenía suficientes pruebas para iniciar acciones legales contra ellos. Fue entonces cuando la compañía accedió a pagarle una gran suma de dinero a la joven que afortunadamente pudo regresar a su antiguo trabajo.