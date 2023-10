Mujer asegura que su nombre le juega una mala pasada en el trabajo: "Muy incómodo"

Una mujer de Estados Unidos aseguró que su nombre le juega una mala pasada cada vez que se cambia de trabajo, y que casi siempre debe tener una conversación con Recursos Humanos.

Se trata de Samantha Hart, quien a través de redes sociales aseguró que siempre se encuentra en una posición incómoda respecto a la estructura de las direcciones de correo electrónico en las que se suele combinar la inicial del primer nombre con el primer apellido.

Así, la abreviación de sus iniciales queda como "shart", que en inglés significa -entre otras cosas- "flatulencia líquida".

"En cada trabajo que he tenido, he recibido un mail de Recursos Humanos una semana antes de empezar a trabajar, haciéndome saber que mi nombre no se ajusta exactamente a la estructura de correo electrónico de la empresa como pretendían", explicó la mujer de 27 años.

Pese a que la mujer se mostró desanimada con el hecho de que va a tener que advertirle de antemano a sus nuevos jefes que su nombre "probablemente no sea adecuado para el correo electrónico", diversos usuarios de redes sociales le mostraron su apoyo y dieron a conocer sus propias experiencias incómodas.

sorry if i talk about this problem too much but it is HAPPENING AGAIN!!