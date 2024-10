Murió Crumbs, el gato más gordo del mundo: Pesaba 18 kilos

Crumbs, el gato más gordo del mundo, murió semanas después de ser enviado a un campamento para felinos obesos.

El gato se ganó el cariño de redes sociales luego que fue rescatado del sótano de un hospital en Rusia, donde fue criado con una dieta de sobras, galletas y sopa, que lo llevó a pesar casi 18 kilos.

Pese a haber conseguido bajar tres kilos en el centro veterinario especial de pérdida de peso, el felino desarrolló repentinamente problemas respiratorios antes de morir, de acuerdo con The New York Post.

Los veterinarios creen que las capas de grasa del gato no permitieron mostrar en los escáneres los tumores cancerosos que tenía desarrollados, y que posiblemente éstos le provocaron el colapso de múltiples órganos.

Hasta el momento, no se ha determinado la causa oficial de la muerte de Crumbs, pero los especialistas aseguran que será difícil determinar si murió por los tumores o por su exceso de peso.

"Es una pena no haberlo sabido antes y no haber podido ayudar. Es una gran pérdida para nosotros, porque Kroshik era un símbolo de esperanza para todos y realmente queríamos publicar solo buenas noticias. Es realmente doloroso hablar de esto", dijo Galiana More, propietaria del refugio para gatos Matroskin que trató a Crumbs.