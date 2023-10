Novios celebraron su boda en lujoso restaurante y escaparon sin pagar

Una pareja de recién casados causó controversia luego que celebraron su boda en un lujoso restaurante de Italia, para posteriormente escapar del país sin pagar la cuenta de más de ocho millones de pesos.

Se trata de Moreno Priorietti y Andrae Svenja, quienes en agosto tuvieron una gran fiesta en el Restaurante La Rotonda, que incluyó a 80 invitados y un banquete repleto de mariscos y pastas.

Sin embargo, cuando el dueño del local fue a arreglar las cosas con los novios, se sorprendió al descubrir que no sólo habían abandonado la ciudad, sino que habían huido del país junto a toda su familia, según informó DailyMail.

La pareja había pagado por adelantado una suma de alrededor de tres millones de pesos por la fiesta que incluía la decoración, música y comida, bajo el compromiso de pagar la totalidad de la cuenta -que ascendía a ocho millones de pesos- la semana siguiente al evento.

La policía local inició una investigación del caso para determinar el paradero de la pareja, especialmente del señor Priorietti, a quien buscan por insolvencia fraudulenta.

EXCLUSIVE - Pictured: Newlywed couple who left their lavish Italian wedding reception dinner for 80 guests without paying the £7,000 bill and fled the country - as restaurant owner says could put him out of business. pic.twitter.com/ElYLusGLA7