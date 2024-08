Youtuber sobrevivió con $5.000 en Santiago: Desayunó, almorzó y cenó

El youtuber venezolano Daniel Bencid, conocido como Fogonix, realizó un nuevo reto de sobrevivir el día con 5.000 pesos en el centro de Santiago, luego de hacer polémica hace unos días atrás después de probar la comida callejera.

Bencid en esta ocasión decidió realizar el reto que hace en todos los países que ha visitado: sobrevivir un día con 5 dólares, monto que en Chile cerró en $5.000 (equivalente a 5,50 dólares).

"Este reto básicamente consiste en desayunar, almorzar, cenar, transportarse y tener todos y cada uno de los gastos que uno tiene en su vida cotidiana durante un día", explicó antes de comenzar el video.

Asimismo, reparó en que "estoy un poco preocupado por el caso de Chile, porque no sé si esta vaya a ser la primera vez en la historia de los videos de este canal que el reto no se concrete".

¿Qué se compró con $5.000 en Santiago?

El youtuber comenzó su día en pleno centro de Santiago -cerca de la Torre Entel- a las 11:30 horas, donde encontró un carrito de sopaipillas que tenía: una a $300 y cuatro en $1.000. Dada la circunstancia, ocupó los primeros $600 en dos.

Luego, entró a una tienda por algo de beber y no encontró nada menor a los $1.000, pero no se dio por vencido y siguió caminando hasta encontrar un kiosco donde compró una bebida de papaya por $500. "No está muy rica, la verdad", manifestó.

Fogonix emprendió un viaje a pie por la Alameda hasta Providencia, para ahorrarse el pasaje de la locomoción. De esa forma, entró al Cerro Santa Lucía, donde gastó 100 pesos en la Fuente de Neptuno para pedir un deseo.

Ya con $3.800 de presupuesto, llegó hasta un lugar cerca del Hospital Metropolitano en Providencia donde compró un hotdog tomate mayo por $1.200 y, en otro local, se hizo de un jugo por $400. Lo que fue su almuerzo.

"La idea es tener comida y bebida en cada una de las comidas, y lo hemos logrado hasta el momento en tiempo récord", aclaró sobre el reto.

Para cerrar la aventura, el youtuber gastó sus últimos $2.200 en una empanada de pino, pese a que encontró una chaparrita por $1.700, que le dejaba $500 para buscar algo para beber. Sin embargo, tenía ganas de probar la tradicional empanada de pino chilena, que encontró "mundial, esto está demasiado bueno".

Terminado el reto, Bencid concluyó que "teniendo en cuenta que el salario base en Chile llega casi a los 500 dólares y el salario promedio son unos 750 dólares, el hecho de gastar cinco diarios para un trabajador promedio no tiene tampoco todo el sentido del mundo, a menos que quieras ser un ahorrador compulsivo".

Y de todas formas, apuntó a que "obviamente haciendo tus compras en cualquier de los mercados locales te va a salir muchísimo más económico. Como siempre, comer en casa es lo más recomendable".