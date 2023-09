The Sphere, la nueva atracción turística de Las Vegas, ya está lista y plenamente operativa. En un reciente clip viralizado en redes sociales, se puede apreciar la magnitud de la pantalla con un tamaño de alrededor de 14.864 metros cuadrados. "Primer vistazo a la pantalla más grande del planeta de 18k y 60 fps. Mi iPhone no alcanza a capturar la definición", señaló el director Darren Aronofsky del documental a estrenarse en el lugar, "Postcard from Earth".

