Microsoft incorporó el modelo de DeepSeek en su nube y elogió sus "innovaciones reales"

Microsoft anunció este miércoles la incorporación del modelo de inteligencia artificial (IA) generativa R1 de la empresa china DeepSeek en su servicio de la nube. Satya Nadella, CEO de la compañía, elogió las "innovaciones reales" de esta nueva competidora, cuyo impacto ha sido significativo en el mercado.

El modelo R1 se distingue por su código abierto y su bajo coste de desarrollo, lo que ha permitido su integración en los servicios de la nube Azure AI Foundry y GitHub, donde ofrece funciones automatizadas de seguridad, según detalló Nadella durante la presentación de resultados trimestrales.

Además, el CEO adelantó que los desarrolladores de aplicaciones pronto podrán utilizar el modelo R1 de DeepSeek de forma local en PCs con Copilot+ y en el ecosistema de GPUs disponibles en Windows.

Al abordar el impacto de DeepSeek en el mercado de la IA, Nadella hizo referencia a la "ley de Moore", que sostiene el crecimiento exponencial en la industria de los semiconductores.

Según el ejecutivo, la continua optimización del software está impulsando mejoras en tiempos cada vez más reducidos.

"Creo que DeepSeek ha tenido innovaciones reales; son algunas de las cosas que OpenAI encontró en (el modelo de IA generativa) o1, y ahora todo se está mercantilizando, va a usarse ampliamente y los grandes beneficiarios de cualquier ciclo de computación como ese son los clientes", afirmó Nadella.

El CEO también subrayó que la inteligencia artificial será cada vez más ubicua y que, para empresas como Microsoft, que trabajan en el escalamiento de esta tecnología, su creciente eficiencia y accesibilidad generará una demanda exponencialmente mayor.

No obstante, Nadella evitó comentar sobre la investigación en curso de Microsoft y OpenAI, que examina si DeepSeek está detrás de una "gran extracción de información" mediante el uso de la API de OpenAI, según informó Bloomberg.

Por otro lado, al ser consultado sobre la relación con OpenAI, el ejecutivo destacó que la empresa creadora de ChatGPT mantiene un fuerte compromiso con Azure y que ambas compañías trabajan en optimizaciones de software para mejorar el producto y reducir costos.

"Su éxito es nuestro éxito", concluyó Nadella.

Por su parte, en la red social X, Microsoft ya informó de la incorporación de DeepSeek en sus sistemas:

DeepSeek R1 is now live on Azure AI Foundry and @GitHub. Experience the power of advanced reasoning on a trusted, scalable AI platform with minimal infrastructure investment. Learn more: https://t.co/y84leQvRi8 #AzureAIFoundry pic.twitter.com/tA9I6E5Dbl