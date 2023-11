Potencias mundiales alertan sobre las consecuencias "catastróficas" de la IA

Los gobiernos mundiales reunidos desde este miércoles en una cumbre de seguridad sobre inteligencia artificial (IA) en el Reino Unido alertaron -en una declaración conjunta- sobre las potenciales consecuencias "catastróficas" de la nueva tecnología.

Estados Unidos, China, India y países de la Unión Europea como Francia, Alemania y España están entre los 29 firmantes de un texto que destaca que es "especialmente urgente" analizar los peligros que presenta la nueva tecnología y acordar medidas preventivas tempranas.

"Nos comprometemos a trabajar juntos de manera inclusiva para asegurar una inteligencia artificial centrada en el ser humano, confiable y responsable", señala la declaración, pactada antes de la cumbre y que destaca que el mejor modo de afrontar los riesgos es la "cooperación internacional".

Reunidos en Bletchley Park, el enclave inglés en el que se decodificaban los códigos nazis durante la Segunda Guerra mundial, representantes de las principales potencias globales en el sector tecnológico constaron el "potencial transformador" de la IA, que puede impulsar "el bienestar, la paz y la prosperidad".

Junto con esos posibles beneficios, sin embargo, van asociados "riesgos significativos" que obligan a velar por que el desarrollo de la tecnología se mantenga bajo "una supervisión humana adecuada".

La declaración reconoce el peligro de que la IA genere "contenido manipulado" o "engañoso", y urge a tomar medidas en ese sentido, pero va más allá y alerta sobre futuras amenazas provenientes de sistemas "de frontera", que excederán las habilidades de los actuales modelos más avanzados.

