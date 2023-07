La cumbre mundial "AI for Good" ("Inteligencia artificial para el bien"), organizada por la agencia tecnológica de la ONU, invitó a un grupo de periodistas a una rueda de prensa con robots humanoides y sus creadores como entrevistados. ¿Cómo se puede confiar en los robots ante los rápidos y poderosos avances de la inteligencia artificial?, fue una de las preguntas, y una androide respondió que "la confianza se gana, no se da, y es importante generar confianza a través de la transparencia y comunicación entre humanos y máquinas". "Los robots humanoides tenemos el potencial de liderar con un mejor nivel de eficiencia y eficacia que los humanos. No tenemos los mismos prejuicios o emociones que a veces pueden nublar la toma de decisiones", reflexionó otra autómata.

