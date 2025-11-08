Síguenos:
SuperGeek en Cooperativa: El camión tecnológico para emergencias de Desafío Levantemos Chile

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: Entel
En este nuevo capítulo de SuperGeek en Cooperativa, conversamos con Askaan Wohlt, director del Área de Emergencia de Desafío Levantemos Chile, sobre el lanzamiento -en conjunto con Entel- del Centro de Operaciones de Emergencia Móvil (COE).

Se trata de un camión de alta tecnología diseñado para desplegarse en zonas de catástrofe y funcionar como centro de mando autosuficiente, proporcionando apoyo de primera respuesta.

