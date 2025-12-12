"Tomb Raider" se expande y revela el adelanto de sus dos próximos juegos

La franquicia Tomb Raider, una de las más influyentes y duraderas de la industria de los videojuegos, presentó sus próximos proyectos durante The Game Awards.

La principal novedad fue el anuncio de dos juegos en desarrollo que continúan con las aventuras de Lara Croft, reportó el mismo sitio de Tomb Rider.

"Tomb Raider: Catalyst" centrará su historia en el norte de India, escenario de un misterioso cataclismo que atrae a múltiples cazadores de reliquias, donde Lara deberá distinguir aliados de adversarios. El proyecto está a cargo de Crystal Dynamics y se lanzará en PC, PS5 y Xbox Series X|S.

En paralelo, "Tomb Raider: Legacy of Atlantis" ofrecerá una reinterpretación del juego original de 1996, desarrollada por Crystal Dynamics en colaboración con Flying Wild Hog. El remake utilizará Unreal Engine 5, al igual que Catalyst, y estará disponible para las mismas plataformas.

Por un lado, "Tomb Raider: Catalyst" está programado para 2027, y por otro, "Tomb Raider: Legacy of Atlantis" para 2026. Ambos proyectos contarán con la actriz Alix Wilton Regan como la nueva voz de Lara.

Mientras la trilogía "Survivor" concluyó en 2018, la expansión del universo continúa: además de estos juegos, la franquicia prepara una serie en Prime Video protagonizada por Sophie Turner, sumándose a las interpretaciones previas de Angelina Jolie y Alicia Vikander en cine.