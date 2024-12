GOTY Awards, los videojuegos tienen su gala junto a SuperGeek y La Nuestra

La edición 2024 de The Game Awards se realizará la noche de este 12 de diciembre, en el Peacock Theater de Los Angeles, California, y con la animación del periodista canadiense Geoff Keighley.

Para la principal categoría, Game of the Year (GOTY), compiten seis candidatos:

Según las apuestas de expertos, las principales cartas este año para lograr el "Oscar de los videojuegos" son "Astro Bot" y "Metaphor: ReFantazio", que tienen 7 y 6 nominaciones cada uno, respectivamente.

También es relevante lo que pueda lograr, con 7 nominaciones, "Final Fantasy VII Rebirth", parte de una clásica saga y que ya logró el Premio a la Excelencia en los Japan Game Awards 2024 y fue segundo en la categoría Ultimate Game of the Year de los Golden Joystick Awards de este año.

El premio se entrega a través de un match entre la votación de los gamers del mundo -que vale 10% del total- y la opinión de 100 medios especializados de todo el mundo, entre ellos SuperGeek de Chile.

De hecho, tras emitir su voto, SuperGeek se une con La Nuestra Radio Streaming en un react en sus redes sociales, para seguir la premiación minuto a minuto, con interesantes detalles de la premiación y de todo lo que rodea al mundo de los videjuegos.

Here's how to watch #TheGameAwards today, live at 7:30p ET / 4:30p PT / 12:30a GMT.



YouTube: https://t.co/6lWs80qSwH

Twitch (w/ Drop): https://t.co/Gk8em20OP6

Steam (w/ Drops): https://t.co/Sqf7xxpEYa

X: https://t.co/nx2rN40xIB