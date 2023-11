Google pagará millonaria compensación a medios de Canadá

Google pagará anualmente una millonaria compensación a los medios de comunicación de Canadá, partiendo con un monto de 74 millones de dólares, por compartir noticias en sus plataformas.

El gobierno de Justin Trudeau anunció que la cifra se ajustará anualmente, según la inflación, pero el país se reserva el derecho a revisar los términos del acuerdo, en caso de que el gigante de internet pacte mejores condiciones con otros países.

El pago que acepta Google es consecuencia de la aprobación de la Ley de Noticias En Línea, legislación que exige a Google y Meta (la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp) que compensen a los medios por compartir sus contenidos en las plataformas digitales.

La aprobación, en agosto, llevó a Google y Meta a bloquear el acceso a noticias en Canadá, a modo de protesta. No obstante, la ley no ha sido oficializada, porque Ottawa optó por primero intentar un acuerdo con ambas empresas.

Según Trudeau, la compensación que aceptó Google demostró, "tras meses de resistencia", el compromiso del país con "el periodismo local, con periodistas independientes que son pagados por su trabajo".

El primer ministro también criticó a Meta, que se ha negado a compensar a los medios por la distribución de su contenido, y afirmó que el gigante estadounidense "está abdicando completamente de cualquier responsabilidad hacia las instituciones democráticas e incluso la estabilidad".

Ahora será Google -según lo pactado- quien determine criterios según los cuales se repartirá este fondo común, como el número de periodistas de jornada completa que trabaja en cada medio.



This is good news for journalism, for Google, and for Canadians.



With this, we've shown that it is possible to build a viable, equitable and independent news ecosystem. https://t.co/Bk1AmnES5o