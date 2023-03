Joven ha ganado millones de pesos vendiendo contenido "poco sexy" en Onlyfans

Una mujer ha ganado casi 17 millones de pesos vendiendo contenido "poco sexy" a través de Onlyfans.

Bambi Love tiene 30 años y se unió al sitio de contenido erótico en julio de 2020 tras ser despedida de su trabajo en plena pandemia.

En un inicio, se abrió la cuenta para reforzar su autoestima además de recibir dinero extra, pero pasado el tiempo, comenzó a recibir peticiones extrañas por parte de los usuarios.

"Alguien, que supongo que tiene un fetiche con la pasta de dientes, me pagó 60 libras esterlinas (casi 59 mil pesos chilenos) para enviarle un video de tres minutos cepillándome los dientes", contó.

También le pagaron casi 100 mil pesos chilenos por caminar por los pies descalzos sobre rebanadas de pan de molde. "Le gustaba la idea de la huella de mi pie", dijo a The Mirror.

La joven contó que es "muy abierta de mente en general", pero que a veces dice que no porque se siente "incómoda": "Un suscriptor me pidió que le enviara recortes de cabello y uñas en la publicación a cambio de mucho dinero, pero dije que no".

"Otro chico me pidió que me pintara de azul, me disfrazara de arándano y bailara para él, lo cuál me pareció muy extraño", dijo.