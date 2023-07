Elon Musk prepara nuevo cambio radical en Twitter

El logotipo del pajarito azul que ha identificado a Twitter por años pronto pasará a ser historia, de acuerdo con el propietario de la plataforma, Elon Musk, que planea identificarlo simplemente con una "X".

El millonario empresario ha recurrido, como suele hacer, a tuits para dejar saber sus planes y este domingo no fue la excepción sorprendiendo a millones de usuarios que por años se han familiarizado con el pajarito azul.

"Y pronto diremos adiós a la marca Twitter y, poco a poco, a todos los pajaritos", señaló en un mensaje, tras el cual agregó que "si esta noche se publica un logotipo X lo bastante bueno" mañana lo pondrán "en directo en todo el mundo".

También ha publicado varias fotos y en una aparece una X en movimiento con un fondo negro y en otra, el empresario está con sus manos cruzadas en forma de X.

Not sure what subtle clues gave it way, but I like the letter X pic.twitter.com/nwB2tEfLr8