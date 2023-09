Elon Musk se mete en la campaña argentina y promociona la red social X

El excéntrico empresario Elon Musk se metió en la campaña presidencial argentina al respaldar la nueva forma de difusión de las entrevistas del polémico periodista Tucker Carlson en X (antes Twitter), entre ellas la última efectuada al candidato ultraderechista del país trasandino, Javier Milei.

El multimillonario promociona X resaltando los contenidos de Carlson y la expansión en su audiencia en esa red social, donde el periodista publica sus contenidos tras ser despedido de Fox News, gracias a la entrevista que hizo al "Trump argentino", el candidato de La Libertad Avanza, ganador de las primarias de agosto, que tiene muchas opciones de ser presidente y es muy seguido por el electorado joven.

"Diferencia gigante, no importa cómo la cuentes", comentó Musk este fin de semana, al repostear un mensaje que comparaba la audiencia promedio de Carlson en X (265 millones) con la de Fox News (3 millones).

Un día antes, Musk había advertido a "aquellos que estén considerando poner su trabajo en la plataforma X", que piensen "que el programa de Tucker Carlson, cuando estaba en la televisión, tenía millones de espectadores de un solo dígito. Fuerte según los estándares de noticias tradicionales", pero "las visualizaciones de sus episodios de X ahora superan la población de Estados Unidos".

"¡Habla con la Tierra a través de X!", promocionó Musk a la red social cuyo nombre cambió tras comprarla por 44 mil millones de dólares el año pasado.

