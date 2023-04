Twitter retira marca de verificación azul a quienes no paguen suscripción a Twitter Blue

Twitter retiró este jueves las marcas de verificación azul a las cuentas que no están abonadas a Twitter Blue, una suscripción que cuesta 8 dólares al mes.

Se trata de una nueva política instalada por Elon Musk, pues previamente Twitter daba esta verificación de forma gratuita a personas públicas, celebridades y cuentas oficiales.

Los usuarios de Twitter Blue pueden editar sus tuits, publicar contenido de hasta 10.000 caracteres y conseguir que el algoritmo de la plataforma impulse sus tuits.

Sin embargo, solo el 0,2% de los usuarios de la red social pagan por Twitter Blue: en marzo, Twitter Blue tuvo alrededor de 116.000 suscripciones confirmadas en la web, un 138 % más que el mes anterior, según Similarweb.

Esta cantidad de abonos no produce ingresos suficientes como para compensar el dinero que la empresa perdió cuando diversas compañías dejaron de insertar publicidad en Twitter con la llegada del director ejecutivo de Tesla y XSpace.

Las constantes polémicas y cambios bruscos de Musk durante su primer año en red han hecho que los anunciantes hayan huido en masa de la red social fundada en 2006, lo que provocó que los ingresos por publicidad cayeran recientemente hasta en un 75%, según The Washington Post.

Celebrities have started losing their checkmarks as Twitter gets rid of legacy verification, unless they pay for Twitter Blue. pic.twitter.com/nGxfBNsLJu

