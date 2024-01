X bloqueó las búsquedas de Taylor Swift

La red social X (antes Twitter) decidió bloquear las búsquedas relacionadas con la cantante estadounidense Taylor Swift luego de que se difundieran imágenes sexualmente explícitas de la artista pop, las cuales fueron creadas a través de inteligencia artificial (IA).

A raíz del hecho, miles de internautas han advertido durante este fin de semana que los intentos de buscar términos como "Taylos Swift" o "Taylor IA" en la mencionada plataforma terminan en mensajes de error. La situación también provocó dificultades para acceder al contenido legítimo sobre la estrella estadounidense en esa red social, según consignó Infobae.

En esa línea, el jefe de operaciones comerciales de X, Joe Bernarroch, informó que la medida será temporal y que tomó precauciones para dar prioridad a la seguridad en este tema. Por su parte, Taylor Swift no se ha referido públicamente al incidente.

Un reporte del sitio de noticias etnológicas 404 Media sostiene que las polémicas imágenes podrían haberse creado en la controversial plataforma de 4chan o en la aplicación de mensajería instantánea Telegram.

El hecho se da en un momento en que la plataforma X, de propiedad del multimillonario y dueño de Tesla, Elon Musk, quien la adquirió en 2022 por 44 mil millones de dólares, ha decidido reducir recursos destinados a la moderación de contenidos y alivianar dichas políticas, esto con el fin de reflejar los ideales de liberta de expresión que quería el empresario.

Sin embargo, el caso provocó tal impacto que llegó hasta la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, quien catalogó como "alarmante" la circulación de dichas imágenes falsas.

En ese sentido, la funcionaria reiteró que "aunque las empresas de medios sociales toman sus propias decisiones independientes sobre la gestión de contenidos, creemos que tienen un papel importante que desempeñar a la hora de hacer cumplir sus propias normas".

The circulation of false images of Taylor Swift are alarming. We know that incidences like this disproportionately impact women and girls. @POTUS is committed to ensuring we reduce the risk of fake AI images through executive action. The work to find real solutions will continue. pic.twitter.com/IOIl9ntKtP