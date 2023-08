Ya no se podrá bloquear: Elon Musk anuncia el fin de útil herramienta de Twitter X

Elon Musk, el multimillonario empresario dueño de Twitter (X), anunció que retirará una utilizada herramienta de la red social.

El club de dueños de autos Tesla -también una compañía de Musk- se preguntó en X si existían razones para mutear o bloquear a un usuario en la plataforma.

Ante esto el estadounidense replicó que "el bloquear va a ser desactivado como una herramienta, no tiene sentido tenerlo", aunque no detalló desde cuándo.

Además agregó que el bloqueo se mantendrá presente en los Mensajes Directos enviados en X o Twitter.

El cambio se suma a la reciente modificación de la plataforma Tweetdeck, la cual pasará a funcionar bajo un sistema de suscripción.

Block is going to be deleted as a “feature”, except for DMs