Shenzhou-20 regresará sin tripulación tras impacto de desechos espaciales

La agencia espacial de China confirmó que la nave Shenzhou-20 regresará sin tripulación a la Tierra, luego de que se detectaran grietas en una ventana posiblemente causadas por desechos espaciales.

La anomalía fue identificada a comienzos de noviembre mientras el vehículo estaba acoplado a la Estación Espacial China, obligando a activar protocolos especiales para asegurar el retorno seguro de los astronautas.

Impacto con desechos espaciales: qué ocurrió

El portavoz del programa espacial tripulado chino, Ji Qiming, explicó que el problema se originó tras un posible impacto de restos en la ventanilla de observación de la Shenzhou-20.

La tripulación (que debía volver a la Tierra a bordo de esa nave) fue trasladada a la Shenzhou-21, con la que regresó sin inconvenientes el 14 de noviembre.

El incidente elevó la preocupación sobre la presencia de desechos espaciales, un tema que afecta a todas las agencias espaciales del mundo y que se ha convertido en un desafío central para las misiones en órbita baja.

Lanzamiento de emergencia y nueva planificación

El 25 de noviembre, China lanzó la Shenzhou-22 como vehículo alternativo de retorno para la tripulación actualmente en órbita. Se trató del primer lanzamiento de emergencia en la historia del programa espacial tripulado del país.

Durante una futura caminata espacial, la tripulación de la Shenzhou-21, que permanece seis meses en órbita, podría inspeccionar las grietas desde el exterior y aplicar un sistema de protección si las pruebas en tierra lo permiten.

Qué reveló la investigación técnica

Una revisión detallada, apoyada por cámaras internas y del brazo robótico de la estación, detectó una marca triangular que luego fue confirmada como "grietas penetrantes".

Según Jia Shijin, diseñador en jefe del sistema de naves espaciales tripuladas, el impacto habría sido causado por un fragmento de menos de un milímetro, pero viajando a velocidad extremadamente alta, suficiente para comprometer la integridad del panel exterior.

Los equipos en tierra realizaron simulaciones, pruebas de laboratorio y ensayos en túneles de viento para caracterizar el daño y evaluar los riesgos.

Por qué la Shenzhou-20 volverá sin astronautas

De acuerdo con los especialistas, el peor escenario implicaba que las grietas se extendieran y provocaran la caída del panel exterior, afectando el vidrio interno de sellado y generando una peligrosa despresurización.

Bajo el principio de "seguridad primero", China decidió que el módulo retorne sin tripulación, lo que además permitirá obtener datos experimentales reales para futuras misiones.

Un detalle poco conocido: los ratones a bordo

Cuatro ratones viajaron originalmente en la misión Shenzhou-21 para un experimento biológico de corta duración.

Aunque el plan inicial era mantenerlos en órbita por entre 5 y 7 días, finalmente permanecieron cerca de dos semanas y regresaron a salvo con la tripulación de la Shenzhou-20.