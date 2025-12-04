China inauguró en Xiamen uno de sus mayores festivales de fotografía

La 11ª Temporada Internacional de Fotografía Jimei·Arles quedó oficialmente inaugurada en el distrito de Jimei, dando inicio a uno de los encuentros fotográficos más relevantes del país asiático.

El evento, que reúne más de 2.500 obras y más de 100 artistas internacionales, busca profundizar el diálogo entre la fotografía contemporánea de Oriente y Occidente.

Las exhibiciones se extenderán hasta el 4 de enero de 2026, ofreciendo a residentes y visitantes un panorama diverso del arte visual global.

Un festival que conecta a China con el mundo

La Temporada Internacional de Fotografía Jimei·Arles es una colaboración entre China y el histórico Festival de Fotografía de Arles (Francia), considerado uno de los encuentros fotográficos más influyentes del planeta. Desde su primera edición en 2015, esta alianza se ha transformado en una marca cultural clave para Xiamen y en un hito anual para la agenda artística china.

Este año, el festival presenta:

34 exposiciones distribuidas en el Centro de Arte Jimei y el Centro de Arte Fotográfica Three Shadows.

Obras provenientes de China, Brasil, Estados Unidos, España, Países Bajos, México, Singapur y otros países.

Seis exposiciones seleccionadas de Arles (Francia).

Una muestra especial por los 50 años de relaciones diplomáticas entre China y Europa.

Exhibiciones colectivas como Hong Kong Shadow Convergence, entre otras.

La presencia de múltiples formatos (fotografía, video, instalaciones y multimedia) refuerza el carácter contemporáneo del festival y su búsqueda por expandir los límites del lenguaje fotográfico.

Diez años de crecimiento cultural en Xiamen

Durante la última década, la Temporada Internacional de Fotografía Jimei·Arles ha presentado más de 300 exposiciones y obras de más de 700 artistas, atrayendo a más de 550.000 visitantes. Este impacto ha consolidado a Jimei como un polo artístico en el sur de China.

Uno de los cofundadores del proyecto destacó que el festival trabaja cada año con un fuerte enfoque en la curaduría de excelencia, lo que se refleja tanto en la selección de artistas como en la producción de las exposiciones y actividades formativas.

Como ha sido característico en sus ediciones anteriores, la temporada busca integrar el arte fotográfico con la vida urbana de Xiamen. Programas educativos, conversatorios, visitas guiadas y actividades comunitarias acompañan el despliegue expositivo, generando un ecosistema cultural activo y accesible.

La fotografía contemporánea en China, uno de los conceptos más buscados en plataformas digitales, se posiciona aquí como un puente creativo para nuevas generaciones de artistas y audiencias globales.