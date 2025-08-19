Delicias culturales de Datong: el monasterio colgante que une religión y arquitectura
Publicado: | Fuente: CGTN En Español
Enclavado en la ladera oriental de la montaña Hengshan, el monasterio colgante de Datong se mantiene suspendido a más de 50 metros de altura desde hace más de 1.500 años. Construido en la dinastía Wei del Norte y restaurado durante las dinastías Ming y Qing, este templo único combina ingenio arquitectónico y espiritualidad.
Su singularidad radica en ser el único lugar de China donde conviven el budismo, el taoísmo y el confucianismo, un símbolo de tolerancia religiosa que se refleja en cada pasarela de madera colgada sobre el vacío.