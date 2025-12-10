Docente del Confucio Santo Tomás recibió Premio Mundial sobre enseñanza del chino

El Instituto Confucio Santo Tomás (ICST) fue reconocido en Beijing tras obtener el Premio "Caso Ejemplar 2025 en Aplicación de Herramientas Digitales para la Enseñanza del Chino", otorgado al docente Zhang Yundong durante la Conferencia Mundial de la Lengua China, uno de los encuentros globales más relevantes sobre el desarrollo y futuro del mandarín.

El proyecto premiado, titulado "Contraseña de forma y color: una propuesta digital para acercar el maquillaje facial de la Ópera de Pekín a estudiantes de distintas culturas", utiliza herramientas multimedia (audio, video, dinámicas de juego y materiales multilingües) para permitir que estudiantes extranjeros experimenten la pintura tradicional de la Ópera de Pekín sin necesidad de recursos costosos ni presencia física.

La propuesta establece un modelo replicable para la divulgación cultural china en contextos educativos internacionales.

Representación chilena en Beijing

El reconocimiento fue recibido por Song Xiaorong, directora académica del ICST, quien intervino en el evento como representante de la Asociación Chilena de Profesores de Chino.

Durante su presentación, abordó los avances de Chile en formación docente, así como los desafíos para expandir la enseñanza del mandarín a nivel nacional.

Según explicó, el premio resalta las iniciativas que integran nuevas tecnologías para mejorar la experiencia educativa del chino internacional, reforzando el rol de Chile en las redes de enseñanza del idioma en América Latina.

Encuentro global para proyectar el futuro del mandarín

La conferencia reunió en Beijing a más de 160 países y 2.000 representantes, consolidándose como un espacio clave para debatir innovación educativa y cooperación internacional.

Bajo el lema "Innovación para el empoderamiento digital: haciendo accesible el idioma chino", el encuentro enfatizó la importancia de nuevas metodologías para ampliar el aprendizaje del mandarín en todo el mundo.

Nuevo centro regional para la formación de profesores de chino

Otro hito para la delegación chilena fue la participación de Roberto Lafontaine, director de Fundación CLEC para América Latina y El Caribe y director de Proyectos Internacionales de Santo Tomás, quien asistió a reuniones multilaterales donde se oficializó la creación del Centro Regional de Capacitación para Profesores Locales de Chino en América Latina.

El proyecto -impulsado por el Ministerio de Educación de China, la Universidad Santo Tomás, East China Normal University y la Universidad de Anhui- comenzará a operar con un enfoque articulado para elevar el estándar de formación docente y profesionalizar la enseñanza del idioma chino en la región.