Esta semana, en Efecto China, conversamos con Anasol Yáñez, quien representó a Chile en el Miss Turismo Mundial realizado en China y logró uno de los galardones del certamen.

También conocimos la experiencia de otro chileno en el gigante asiático, el investigador del Núcleo ICLAC Renzo Burotto, quien participa en el programa de visita para jóvenes sinólogos.

Y como cada semana, Carla Morales Vallejos, del Instituto Confucio Santo Tomás, nos contó sobre el renacer de las tradiciones y cómo los jóvenes chinos reinterpretan su milenaria cultura.

