Gigante chino realizará millonaria inversión en viviendas asequibles para sus repartidores

El gigante chino del comercio electrónico Jingdong (JD.com) anunció este viernes una inversión de 22.000 millones de yuanes (3.118 millones de dólares) para ofrecer 150.000 viviendas a sus repartidores.

En un comunicado publicado en su cuenta oficial de WeChat, la compañía indicó que ya ha ofrecido unas 28.000 viviendas en el barrio periférico pequinés de Tongzhou a través de este programa, y que la nueva inversión se destinará a "arriendo, autoconstrucción y apoyo a los fondos de seguridad habitacional" para sus 'riders'.

El anuncio de JD.com llega después de que uno de sus rivales, Meituan -conglomerado especializado en el reparto de comida a domicilio-, avanzase una inversión de 10.000 millones de yuanes (1.417 millones de dólares) también para ofrecer arriendos asequibles a sus repartidores, así como otros incentivos como la inclusión de familiares en los seguros médicos o programas de apoyo a la crianza.

La ya de por sí dura competencia en el sector se ha recrudecido este año ante la explosión, encabezada por Alibaba, del denominado "comercio instantáneo", que ofrece entregas en horas ya no solo de comida sino también de ropa u otros productos que tradicionalmente no se repartían en el mismo día.

Esta rivalidad se ha traducido en una guerra de descuentos y subvenciones a clientes por parte de estos gigantes digitales, provocando que Pekín intervenga para reclamarles que pongan fin a lo que denomina "competencia irracional".

Las medidas de JD.com o Meituan se suman a otras tomadas anteriormente tanto por gobiernos locales como por empresas tras meses de debate público en China sobre la presión a la que se enfrentan los repartidores, que cobran menos de un dólar por entrega y apenas tienen tiempo para descansar, tras varios incidentes que se hicieron noticia a nivel nacional.

Uno de los grandes éxitos en la taquilla china el año pasado fue precisamente una película que ilustraba las dificultades que afrontan los millones de personas que trabajan como repartidores a domicilio en empleos temporales, circulando contrarreloj por las ciudades en sus motos eléctricas para entregar pedidos a tiempo.