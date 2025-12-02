Síguenos:
Puerto de Chancay acelera la llegada de autos eléctricos a Sudamérica

Publicado: | Fuente: CGTN En Español
El puerto de Chancay, en la costa central de Perú, se está transformando en la principal puerta de entrada para miles de autos eléctricos y vehículos híbridos fabricados en China. Gracias a una ruta marítima más rápida -23 días desde Shanghái-, la terminal opera como un nuevo nodo logístico para Sudamérica, beneficiando especialmente a Perú y Chile en un momento de crecimiento sostenido de la electromovilidad.

