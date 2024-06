Afamado director chino dirigirá adaptación al cine de "El problema de los tres cuerpos"

El afamado director chino Zhang Yimou dirigirá una adaptación cinematográfica de la obra de ciencia ficción 'The 3 Body Problem' ('El problema de los tres cuerpos'), confirmó la productora Beijing Enlight Media.

Según el presidente de la productora, Wang Changtian, la adaptación se desarrollará conjuntamente con los titulares de los derechos de la obra, Three-Body Universe Cultural Development.

La trilogía de ciencia ficción del autor chino Liu Cixin, 'The 3 Body Problem', se convirtió en un hito del género en China, pero también ha sido un éxito fuera del país y se ha traducido a más de 30 idiomas.

Tras años de espera, Netflix estrenó este 2024 una adaptación del universo de ciencia ficción creado por Liu.

La trilogía aborda algunos temores de la humanidad como la amenaza que representa el avance de la tecnología y la posibilidad de una invasión extraterrestre.

En China se han desarrollado, además, adaptaciones de animación, televisión y radionovela de la obra.

Por su parte, Zhang Yimou, premiado en los festivales de Cannes y Berlín, es uno de los directores chinos más reconocidos gracias a películas como 'Hero', 'The House of the Flying Daggers' (La casa de las dagas voladoras) o 'The Red Lantern' ('La linterna roja').