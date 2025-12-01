China Hoy: El auge del tenis en China

Este es un artículo de la revista China Hoy, que puedes leer completo en este enlace gracias al acuerdo con Efecto China.

Esta última temporada de tenis en China ha traído un fervoroso ambiente en múltiples sedes a nivel nacional. Desde Beijing hasta Shanghai, pasando por Wuhan y Chengdu, los emocionantes partidos se están convirtiendo en un nuevo atractivo de la vida urbana.

Según datos proporcionados por medios de comunicación, el flujo de espectadores y las cifras económicas de torneos de primer nivel como el Abierto de China, el Masters de Shanghai y el Abierto de Wuhan, han alcanzado repetidamente nuevos máximos en los últimos años. Los comités organizadores locales han estado innovando continuamente en los modelos de organización y en la oferta de experiencias al público. A través de diversas actividades, como interacciones con aficionados y festivales temáticos, se está impulsando la integración del tenis en la vida urbana.

Récord de duración

En 2025, el Abierto de China se amplió por primera vez a tres semanas, convirtiéndose en el primer torneo internacional de tenis en Asia con esta duración.

Según datos estadísticos, durante este Abierto de China, el Centro Nacional de Tenis de Beijing recibió un acumulado de 360.000 espectadores, un aumento interanual del 20 %. Entre ellos, más de 180.000 fueron espectadores de fuera de Beijing y cerca de 10.000 fueron espectadores extranjeros. El 27 de septiembre, la asistencia en un solo día superó las 45.000 personas, estableciendo un récord histórico para el evento.

Además, cabe destacar las cifras de taquilla y consumo. La venta total de billetes para el Abierto de China alcanzó los 88 millones de yuanes, un 10 % más que el año anterior; el consumo integral superó los 36 millones de yuanes, un aumento del 44 % interanual. En tanto, las ventas de productos oficiales superaron los 12,5 millones de yuanes, 1,6 veces la cifra del año anterior.

Con el fin de ampliar la influencia del evento, este año el Abierto de China contó por primera vez con festivales temáticos en la Zona de Arte 798, entre otros lugares. Las actividades atrajeron a aproximadamente un millón de personas que se detuvieron a ver los partidos y participar en las actividades, de modo que se pudieron integrar las competiciones internacionales con la cultura urbana, el consumo comercial y la experiencia turística.

Especial atención a los espectadores

El Masters de Shanghai 2025 concluyó con éxito el 12 de octubre en el Estadio Deportivo de la Ciudad Forestal de Qizhong. Este evento, que coincidió con el Día Nacional y el Festival del Medio Otoño, vio un aumento continuo en la asistencia y, por primera vez, su taquilla superó los 100 millones de yuanes, estableciendo un nuevo récord. A lo largo del torneo, asistieron aproximadamente 250.000 espectadores, de los cuales alrededor del 60 % eran de fuera de Shanghai (pero dentro de China), mientras que aproximadamente un 10 % eran espectadores extranjeros.

El evento también enfrentó condiciones climáticas especiales debido a las altas temperaturas y humedad. Yang Yibin, presidente de Shanghai Jiushi Sports Industry Development (Group) Co., Ltd., señaló que la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) no tenía un plan concreto relacionado con el cierre de la cubierta debido al calor. De este modo, para aliviar las molestias de los espectadores, el comité organizador distribuyó gratuitamente bolsas de hielo y toallas frías a partir del 4 de octubre, y al día siguiente se encendió el aire acondicionado en la galería circular de la cancha central. Este clima inusualmente cálido y húmedo también está impulsando indirectamente a la ATP a evaluar y formular una "política de altas temperaturas" para proteger la salud de los jugadores durante los eventos.

En cuanto a la competición, el jugador monegasco Valentin Vacherot, que se ubica en el puesto 204 a nivel mundial, logró 9 victorias consecutivas desde la fase clasificatoria, con lo cual se pudo llevar a casa su primer título individual en el circuito profesional. El tenista se convirtió en el primer jugador monegasco en ganar un título de individuales en un torneo Masters en la era abierta, así sentando un precedente histórico.

Una cancha de estrellas femeninas

La noche del 12 de octubre concluyó con éxito el Abierto de Wuhan 2025 en el Centro Internacional de Tenis Optics Valley. Este torneo es uno de los diez eventos globales de élite WTA 1000 y uno de los tres torneos de tenis de mayor nivel en China.

A partir del 4 de octubre, 107 tenistas de 33 países y regiones disputaron más de cien emocionantes partidos frente a la atenta mirada del público. Estrellas mundiales como la campeona del Abierto de Estados Unidos de esta temporada, Aryna Sabalenka, la campeona del Roland Garros, Coco Gauff, y la campeona de Wimbledon, Iga Swiatek, también se dieron cita en el evento deportivo. En la final de individuales, la estadounidense Coco Gauff derrotó a Jessica Pegula.

Para aumentar la participación del público, el comité organizador del Abierto de Wuhan innovó lanzando la "tarjeta para seguidores", que dio a los espectadores la oportunidad de interactuar con los jugadores de cerca. El Centro Internacional de Tenis Optics Valley en Wuhan también abrió gratuitamente canchas de experiencia, permitiendo a los habitantes practicar y sentir el encanto del tenis en cualquier momento.

Un fenómeno nacional

Además de los tres torneos principales, los eventos de tenis en ciudades como Chengdu y Hangzhou también se mostraron como una tendencia al alza.

El Abierto de Chengdu lanzó paquetes de "evento + turismo" y, en colaboración con el Masters de Shanghai, también se ofrecieron paquetes combinados. Los ingresos totales por taquilla aumentaron un 32,4 % interanual. El Abierto de Hangzhou atrajo a 33.000 espectadores in situ, con una tasa de ocupación superior al 86 % en los partidos más populares. Los ingresos totales del evento fueron de casi 15 millones de yuanes, un aumento del 26,4 % interanual. El desarrollo del tenis juvenil en Chengdu también ha sido notable. Según informó el Diario del Pueblo, Chengdu cuenta con más de 800.000 tenistas y una sólida base de competiciones.

Bai Xilin, director del Centro de Gestión de Tenis de la Administración General de Deportes de China, declaró: "Actualmente, se ha fortalecido de manera integral el efecto clúster de la temporada china. Asimismo, el valor de mercado de los eventos de tenis, la tasa de ocupación de los espectadores y las industrias relacionadas han logrado un desarrollo significativo".

Esto refleja la sólida base que se ha ido construyendo tras años de promoción y difusión de este deporte en el país. A medida que el tenis se ha ido integrando cada vez más en la vida urbana, ha pasado de ser un mero deporte a convertirse en un estilo de vida para un número creciente de personas en China.