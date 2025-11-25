Síguenos:
Con inversión china: CGE impulsa ampliación del sistema eléctrico en Ñuble

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los trabajos buscan reforzar la infraestructura eléctrica regional y permitir mayor conexión de nuevas industrias.

 CGE
Efecto China
CGE Transmisión, de capitales chinos, inició las obras para ampliar las líneas Monterrico-Cocharcas y Charrúa-Chillán que permitirán aumentar la capacidad del sistema eléctrica en la Región de Ñuble.

Las obras de ampliación de la primera línea, que se extiende 12 kilómetros entre Chillán y San Carlos, tienen un plazo estimado de 24 meses, mientras que en el caso de Charrúa-Chillán tardará 36 meses debido a que su extensión alcanza los 56 kilómetros.

El proyecto considera una inversión de 65,5 millones de dólares.

Los principales beneficios

CGE explicó cuáles son los principales beneficios de estas obras.

  • Sistema eléctrico más robusto y confiable para el desarrollo económico.
  • Atracción de inversión para la conexión de nuevas empresas, industrias y rubros.
  • Modernización de la infraestructura eléctrica, para una operación y mantenimiento más seguro.
  • Habilitantes para futuras interconexiones o ampliaciones del sistema eléctrico regional.
  • Infraestructura de mayor capacidad y eficiencia, disminuyendo las pérdidas de energía durante la transmisión.

