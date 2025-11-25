Con inversión china: CGE impulsa ampliación del sistema eléctrico en Ñuble
Los trabajos buscan reforzar la infraestructura eléctrica regional y permitir mayor conexión de nuevas industrias.
CGE Transmisión, de capitales chinos, inició las obras para ampliar las líneas Monterrico-Cocharcas y Charrúa-Chillán que permitirán aumentar la capacidad del sistema eléctrica en la Región de Ñuble.
Las obras de ampliación de la primera línea, que se extiende 12 kilómetros entre Chillán y San Carlos, tienen un plazo estimado de 24 meses, mientras que en el caso de Charrúa-Chillán tardará 36 meses debido a que su extensión alcanza los 56 kilómetros.
El proyecto considera una inversión de 65,5 millones de dólares.
CGE explicó cuáles son los principales beneficios de estas obras.
