Descubren cañón histórico en excavaciones de la Gran Muralla en Beijing

Arqueólogos en Beijing anunciaron el descubrimiento de un gran cañón en el tramo de Jiankou de la Gran Muralla China, durante excavaciones realizadas en 2025.

La pieza, fechada a fines de la dinastía Ming, fue encontrada junto a armas, elementos arquitectónicos y objetos cotidianos.

El hallazgo es relevante porque ofrece nuevas claves sobre la fabricación de armamento y el intercambio tecnológico en la China imperial, un tema de creciente interés para especialistas latinoamericanos y chilenos.

Un cañón único en la Gran Muralla

El cañón, de 89,2 centímetros de largo y 112,1 kilos de peso, es la pieza de artillería más grande descubierta hasta ahora en este sector de la Gran Muralla China.

Según Shang Heng, investigador asociado del Instituto de Arqueología de Beijing, sus inscripciones bien preservadas permitirán profundizar en cómo se desarrolló la tecnología de armas de fuego en la etapa final de la dinastía Ming, un período marcado por conflictos internos y nuevas estrategias defensivas.

Las excavaciones se concentraron en tres torres de vigilancia y sus muros de conexión, donde además surgieron piezas que ayudan a reconstruir la vida cotidiana en la frontera norte del imperio.

Nuevas pistas sobre intercambio cultural en la antigua China

Otro anuncio destacado correspondió al sitio arqueológico de Xingong, un asentamiento poco común dentro del área urbana de Beijing y que data de los períodos Xia y Shang, algunas de las etapas más tempranas de la civilización china.

Allí se hallaron 28 artefactos de turquesa, cuyo análisis apunta a que la piedra provino de minas ubicadas en la zona donde confluyen Hubei, Henan y Shaanxi.

De acuerdo con la investigadora Yang Ju, estos resultados entregan evidencia concreta de intercambio cultural y circulación de bienes hace más de 3.000 años, un dato clave para comprender cómo se formaron las primeras redes sociales y económicas en el norte de China.