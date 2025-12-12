Síguenos:
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Un ejemplo de gobernanza para el mundo" es el titular de este nuevo número.

La revista China Hoy de diciembre se titula "Un ejemplo de gobernanza para el mundo" en la que destaca cómo el gigante asiático ha mantenido su modelo de socialismo con características chinas y el principio de que cada nación debe elegir su propio camino.

En el artículo "Una nueva visión de la gobernanza global", la revista analiza la iniciativa del presidente chino, Xi Jinping, que busca reforzar la cooperación internacional, reducir la dominación de las potencias occidentales y ofrecer un modelo más equitativo y orientado al desarrollo humano.

"China y Chile: más allá del color político" celebra los 55 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, resaltando que su vínculo se ha mantenido estable y basado en una política de Estado sustentada en el respeto mutuo, la soberanía y la cooperación, más allá de los cambios de gobierno.

La revista además conversó con el embajador chileno Pablo Arriarán en el artículo "Tenemos muy buenas relaciones", donde el diplomático resalta la solidez y proyección positiva de las relaciones diplomáticas.

"El hidalgo de Cervantes baila en Beijing" reflexiona sobre la vigencia y reinterpretación constante del Quijote, resaltando cómo cada lectura o adaptación añade nuevas capas al mito cervantino. Este diálogo cultural se renueva con la adaptación del ballet "Don Quijote" de la Compañía Nacional de Danza de España, presentada en Beijing y Shanghái en 2025.

Gracias al acuerdo de Efecto China con China Hoy, puedes leer su edición mensual desde Cooperativa:

Lee la edición de diciembre de la revista China Hoy by Efecto China

