¿Qué piensan los chilenos sobre China?: Medición busca conocer percepción sobre gigante asiático

El Millenium Nucleus on the Impacts of China in LAC (ICLAC) dio a conocer los resultados de su encuesta anual "¿Qué piensan los chilenos sobre China?, revelando una opinión favorable, influenciada por la posición ideológica y el voto en las elecciones presidenciales de 2021.

La medición también arrojó que los chilenos asocian a China con el comercio, "malls chinos" y su crecimiento económico. Aunque la mayoría considera importante que un socio económico de Chile sea democrático, el interés económico parece primar en la práctica. En las regiones, donde el impacto económico chino es mayor, China es percibida como una oportunidad más que como un riesgo y hay un claro deseo de que el país no entre en la disputa geopolítica entre China y Estados Unidos.

Además, durante la pandemia, las vacunas chinas jugaron un rol importante como alternativa a las occidentales, aunque no son valoradas como las más deseables entre otras opciones. El fuerte daño reputacional de China durante la pandemia, observado en estudios previos, se ve recuperado. En conclusión, la relevancia económica y el aumento de la presencia comercial de China en Chile han contribuido a una percepción generalmente favorable de China en la opinión pública nacional.

Conoce los detalles del sondeo:

Estudio Iclac Julio 2024 by Cooperativa.cl