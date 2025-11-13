Diseñando el plan de desarrollo, compartiendo un futuro próspero

Por: Niu Qingbao, embajador de China en Chile

El 23 de octubre, el IV Pleno del XX Comité Central del Partido Comunista de China concluyó exitosamente en Beijing. El Pleno examinó y aprobó la "Propuesta del Comité Central del Partido Comunista de China para la Formulación del Decimoquinto Plan Quinquenal para el Desarrollo Económico y Social Nacional", diseñando el grandioso plan para el desarrollo económico y social de China durante el período del "XV Plan Quinquenal" (2026-2030) y mostrando la visión de China de compartir un futuro de desarrollo y prosperidad con el mundo.

El Pleno propuso los principales objetivos para el desarrollo económico y social durante el período del "XV Plan Quinquenal": lograr avances significativos en el desarrollo de alta calidad, elevar sustancialmente el nivel de autosuficiencia y fortalecimiento en ciencia y tecnología, obtener nuevos avances en la reforma integral y profunda, mejorar notablemente el nivel de civilización social, elevar continuamente la calidad de vida del pueblo, lograr nuevos y grandes progresos en la construcción de una China hermosa y consolidar aún más la barrera de seguridad nacional. Sobre esta base, tras cinco años más de lucha, para el 2035 se logrará un gran salto en la potencia económica, científica, tecnológica, de defensa, integral y la influencia internacional de China, el PIB per cápita alcanzará el nivel de los países medianamente desarrollados, la vida del pueblo será más feliz y bella, y se materializará básicamente la modernización socialista.

El Pleno dedicó un capítulo específico a expandir la apertura de alto nivel, lo que refleja la gran importancia que se concede al trabajo de apertura y libera una fuerte señal de que China persiste en la apertura, la cooperación y el beneficio mutuo y las ganancias compartidas:

Primero, expandir activamente la apertura autónoma. China tomará la iniciativa de conectar con las normas comerciales y económicas internacionales de alto nivel, centrándose en el sector de servicios, para ampliar el acceso y las áreas abiertas al mercado. Se acelerará el proceso de acuerdos comerciales y de inversión regionales y bilaterales, expandiendo la red de zonas de libre comercio de alto nivel. Se priorizará la creación de zonas de alto nivel de apertura y se llevarán a cabo adecuadamente diversos proyectos piloto de apertura.

Segundo, impulsar el desarrollo innovador del comercio. En cuanto al comercio de mercancías, se expandirá el comercio de productos intermedios y el comercio verde, y se promoverá la diversificación del mercado y la integración del comercio interno y externo. En cuanto al comercio de servicios, se mejorará el sistema de gestión de listas negativas para el comercio transfronterizo de servicios. En cuanto al comercio digital, se ampliará de manera ordenada la apertura en el ámbito digital. China no solo alienta las exportaciones, sino que también ampliará las importaciones para satisfacer las necesidades de la transformación y mejora de la industria nacional y de la vida próspera del pueblo.

Tercero, ampliar el espacio de cooperación en inversión bidireccional. Por un lado, China se esforzará por atraer inversión extranjera, creando un entorno comercial transparente, estable y predecible para el capital foráneo; al mismo tiempo, alentará a las empresas chinas a invertir en el extranjero, fortalecerá la gestión de las empresas que operan en el extranjero y mejorará un sistema integral de servicio para facilitar sus negocios.

Cuarto, construir conjuntamente y de alta calidad la "Franja y la Ruta". La "Franja y la Ruta" no es un "monólogo", sino un "gran concierto coral". China fortalecerá la conexión estratégica con los países participantes, promoviendo de manera coordinada grandes proyectos emblemáticos y también proyectos de tamaño pequeño y medio pero de beneficios tangibles para el bienestar público. Se profundizará la cooperación práctica en comercio, inversión, industria y áreas humanitarias, y se expandirá la cooperación en los ámbitos verde, digital y de inteligencia artificial.

La reunión no solo señala la dirección para el propio futuro de China, sino que también trae enormes oportunidades de cooperación para el mundo. El mercado de escala supermasiva de China, su entorno empresarial de primera clase y la nueva ronda de revolución tecnológica ofrecerán al mundo, y especialmente al Sur Global, oportunidades de mercado, inversión y cooperación tecnológica, impulsando el desarrollo común y la prosperidad compartida de todos los países.

Chile ha sido un importante testigo y participante en el desarrollo y crecimiento de la Nueva China. Este año también marca el 55 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Chile, así como el 20 aniversario de la firma del Tratado de Libre Comercio entre China y Chile. Gracias al cuidado meticuloso de todos los sectores de ambos países, la asociación estratégica integral China-Chile se ha convertido en un modelo de cooperación y solidaridad entre países en desarrollo. Durante el período del "XV Plan Quinquenal", China espera conectar mejor con las demandas de desarrollo de Chile, compartir oportunidades de desarrollo e impulsar la transformación y mejora de la cooperación bilateral hacia áreas más amplias, estándares más altos y una mayor sostenibilidad, inyectando certidumbre y energía positiva a la paz y el desarrollo mundial.