El espíritu olímpico de China continúa cada 8 de agosto

Por Shan Qian, periodista de CGTN Español

Unidad, colaboración, perseverancia, trascendencia... quizás cada persona tiene su interpretación sobre qué significa el espíritu deportivo. Los ciudadanos chinos lo están experimentando y transmitiendo a través de sus actos. El 8 de agosto se celebra en China el Día Nacional de la Actividad Física, una fecha que refleja el compromiso del país con la salud y el bienestar de su población. Desde que se instituyó por primera vez en 2009, esta jornada se ha convertido en una cita habitual para los aficionados al ejercicio físico en todo el país.

En 2008, la capital china, Beijing, fue sede de unos exitosos Juegos Olímpicos. Para conmemorar esos Juegos, fomentar la práctica deportiva y mejorar la condición física de la población aprovechando el impulso olímpico, en enero de 2009 el país decidió establecer el 8 de agosto como Día Nacional de la Actividad Física. Cada año, en esta fecha, se abren gratuitamente instalaciones deportivas, se ofrecen guías profesionales al público y se organizan actividades masivas, creando un ambiente favorable para el deporte. Según un informe de la Administración General del Deporte de China, en 2007 el 28,2% de la población participaba regularmente en actividades físicas. En 2024, esa cifra había ascendido al 37,2%.

Este año, el Día Nacional de la Actividad Física pone especial atención en responder a las necesidades de distintos grupos sociales, como personas mayores, mujeres, personas con discapacidad, minorías étnicas y trabajadores de diversos sectores, ofreciéndoles actividades y eventos de mayor calidad.

Entre la miríada de actividades, se organizan el Concurso Nacional de Baile en las Plazas, la Semana de la Actividad Física para Personas con Discapacidad y encuentros en línea de intercambio y demostración deportiva para personas mayores en zonas rurales. También se impulsa la participación en los Juegos de Trabajadores Rurales y en programas de ejercicio físico dirigidos a repartidores a domicilio.

Además, se busca fortalecer la participación conjunta de distintos sectores, invitando a personas, familias, escuelas y comunidades a integrarse en estas actividades. Por otro lado, se fomenta la combinación del deporte con tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad virtual o la digitalización de los entrenamientos, lo que hace que el ejercicio resulte más accesible y atractivo para el público en general.

En China, el Día Nacional de la Actividad Física no es solo una jornada conmemorativa. Es un recordatorio del papel fundamental que desempeña el deporte en nuestra vida cotidiana. Por ello, es responsabilidad de todos cultivar el hábito de realizar ejercicio físico entre las nuevas generaciones y, de esta forma, mantener vivo el espíritu olímpico de perseverancia, excelencia e inclusión.