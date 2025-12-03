Seminario repasará los 20 años del TLC entre Chile y China

Clapes UC realizará este 10 de diciembre el seminario "A 20 años del TLC Chile–China: Balance y Proyecciones", un encuentro que reunirá a autoridades, académicos y especialistas para evaluar cómo el Tratado de Libre Comercio entre ambos países ha transformado el comercio exterior chileno desde 2005.

La actividad se desarrollará en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad Católica, en Santiago.

El seminario contará con la bienvenida del director alterno de Clapes UC, Leonardo Hernández, quien abrirá la jornada con una contextualización del rol del TLC Chile-China en la estrategia de inserción internacional del país.

Posteriormente, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, figura clave en el fortalecimiento de los vínculos bilaterales, presentará la exposición central con énfasis en los avances logrados y los desafíos que persisten en la relación económica entre ambos países.

Evaluación preliminar del acuerdo y proyecciones

Asimismo, el director de Clapes UC, Felipe Larraín, entregará una evaluación preliminar del acuerdo comercial, incluyendo datos de exportaciones, evolución del intercambio bilateral y el rol de China como principal socio comercial de Chile.

Este análisis busca ofrecer una mirada técnica sobre los resultados del Tratado de Libre Comercio, que en dos décadas ha impulsado sectores como la minería, la agroindustria y los servicios, además de abrir nuevas oportunidades para las regiones chilenas orientadas a la exportación.

Panel de conversación: comercio, diplomacia y futuro

La jornada concluirá con un panel moderado por Iris Boeninger, donde participarán el economista Sebastián Claro, la vicerrectora de Asuntos Internacionales, María Montt, y el embajador de China en Chile, Niu Qingbao.

Este espacio analizará las perspectivas del TLC Chile-China frente a un escenario global cambiante, la necesidad de modernizar capítulos del acuerdo y el rol de la cooperación bilateral en áreas como innovación, energía y educación.

Inscripciones y coordenadas

El evento es gratuito, pero requiere inscripción previa en clapesuc.cl o directamente en este enlace.