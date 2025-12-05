Más de 200 alumnos de electricidad realizaron visitas educativas a instalaciones de CGE en Rancagua

Como parte de su compromiso con la educación técnica y en el marco de las iniciativas que CGE desarrolla en su zona de concesión, este año la empresa concretó diversas actividades orientadas a fortalecer el aprendizaje de futuros profesionales del área eléctrica en la región de O'Higgins.

En el "Programa Ilumina" que impulsa la Compañía, cuyo propósito es fomentar la educación técnica y el desarrollo de nuevas generaciones, más de 200 alumnos de los liceos Simón Bolívar, Pedro Aguirre Cerda e Instituto Tecnológico Minero de Rancagua -todos de la especialidad de electricidad- visitaron el Centro de Entrenamiento de CGE ubicado en la capital regional.

Los estudiantes participaron en la charla "5 Reglas de Oro" sobre seguridad eléctrica y luego recorrieron el Centro de Entrenamiento, donde conocieron de forma práctica los elementos que componen la red eléctrica. También pudieron realizar algunas de las operaciones que ejecutan las brigadas en terreno.

"Como empresa estamos convencidos que estas instancias son de vital importancia para la formación de los alumnos y alumnas que cursan la especialidad, abriendo nuestras instalaciones a jóvenes que se están formando y que serán un aporte al desarrollo de las empresas eléctricas en Chile y la región. Estamos contentos de ser parte de este círculo virtuoso y aportar en la capacitación de los futuros profesionales del rubro", señaló Álvaro Vergara, gerente zonal Rancagua-Cachapoal de CGE.

Además de las visitas educativas, este año CGE participó en dos eventos organizados por los establecimientos educacionales. Uno fue el "Torneo Interliceos de Electricidad" del liceo Simón Bolívar, donde estudiantes de 3° y 4° medio de Rancagua demostraron sus conocimientos en pruebas prácticas y teóricas. CGE estuvo presente con un stand demostrativo que exhibió materiales utilizados en redes eléctricas y también integró el jurado del concurso.

En noviembre, el Instituto Tecnológico Minero realizó el encuentro "Evolución Tecnológica Educativa", jornada que impulsó el aprendizaje y el trabajo colaborativo entre estudiantes y representantes del mundo técnico. La Compañía participó con un stand interactivo relacionado con elementos de seguridad y protección personal, acercando la labor en terreno a quienes se están formando en esta especialidad.

"Agradecemos participar en diferentes instancias que nos permiten interactuar directamente con los jóvenes, resolver dudas y traspasar el conocimiento y experiencia de nuestros colaboradores especializados. Estas actividades sin duda refuerzan nuestro compromiso activo con la educación técnica y la formación de futuros profesionales eléctricos", concluyó Vergara.

