Muere Gonzalo Díaz Cuevas, Premio Nacional de Artes Plásticas, a los 78 años

El mundo universitario, cultural y artístico está de luto, dado que este jueves 11 de diciembre falleció el artista visual y Premio Nacional de Artes Plásticas 2003, Gonzalo Díaz Cuevas, profesor titular de la Universidad de Chile.

Horas antes de su deceso, había sido anunciado como ganador de la Medalla Rector Juvenal Hernández Jaque 2025 en Artes, Letras y Humanidades. "Honraremos su memoria como él nos enseñó a hacerlo", afirmó la rectora Rosa Devés en un comunicado de la Universidad de Chile.

Nacido en Santiago el 13 de marzo de 1947, Díaz se formó en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile entre 1965 y 1969, donde obtuvo su Licenciatura en Arte con mención en Pintura.

Su trayectoria incluyó intervenciones en la Casa Central de la Universidad, como la obra "Trivium" (2006), instalaciones en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago y proyectos internacionales como Ngen-Füta-Winkul en la Bienal de Busan Garden of Learning, Corea del Sur.

Díaz publicó recientemente el volumen "Escritos" (1980–2020) y "Textos en Obra", editado por Consuelo Rodríguez, con más de 500 páginas que documentan su obra, su pensamiento y su historia dentro de la Universidad y "de las tribulaciones del arte contemporáneo", según explicó el artista.

El velorio se realizará a partir del viernes 12 de diciembre, desde las 12:00 hasta las 20:00 en el MAC de Parque Forestal, y continuará el sábado con una ceremonia de despedida abierta al público a las 12:30.