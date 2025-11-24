La Feria Internacional del Libro de Santiago (Filsa) se tomó este fin de semana la Estación Mapocho, atrayendo a miles de familias que buscan disfrutar de la lectura y diversas actividades. Durante el domingo, el público pudo sumergirse en una variada agenda de actividades para toda la familia, que incluyó presentaciones de circo, cuentacuentos y obras de títeres dirigidas a los más pequeños.

Para el público general, la feria ofreció una lectura poética en homenaje a los 80 años del Premio Nobel de Literatura de Gabriela Mistral, un evento que resaltó la riqueza cultural del encuentro.

Una de las propuestas que captó especialmente el interés de las familias fue la presentación de los "cómics históricos de la Guerra del Pacífico". Estos libros, que a través de ilustraciones cuentan parte de la historia chilena, se posicionan como una herramienta innovadora para la enseñanza de eventos cruciales del país.

