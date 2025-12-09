Podcast "Gabriela": 17 poemas de Mistral son leídos por destacadas mujeres chilenas

El 10 de diciembre de 1945 la Academia Sueca honró a Gabriela Mistral con el Premio Nobel de Literatura, y a 80 años de este importante reconocimiento, Cooperativa Podcast y SONORA.media se unen para conmemorar este hito con una audioserie que reúne a nueve mujeres de distintos ámbitos de la sociedad chilena, como artistas, científicas, dirigentas sociales y periodistas, para recitar 17 poemas que recorren su obra entre 1922 y 1967.

Entre los poemas se encuentran: "La bailarina" (Lagar, 1954), "Araucanos" (Poema de Chile, 1967), "Ronda de la paz" (Ternura, 1923) y el poema inédito "Alegres porque no tendrán faena", del libro "Manuscritos", publicado en 2018 y que ahora fue grabado por Verónica Franco, Premio de Periodismo Carmen Puelma 2012 y conductora de El Diario de Cooperativa.

A ella se suman Francisca Imboden, actriz; Nayira Belmar, educadora de párvulos y ganadora del Global Teacher Prize Chile 2024; Teresa Paneque, astrónoma y comunicadora científica; Mónica Rubio, astrónoma y Premio Nacional de Ciencias Exactas 2021; Cristina Dorador, científica; Cristina Varela, vocera de la Coordinadora 8M; Daniela Catrileo, profesora y poeta mapuche, y Rosabetty Muñoz, reconocida poeta nacional que recibió el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda en 2024, quien además recitó un bonus track: un poema que marcó su infancia y su afición por la poesía mistraliana.

Los primeros ocho episodios de este podcast se estrenaron este 9 de diciembre, y los otros nueve estarán disponibles el martes 16 en los sitios web y plataformas de podcasts de SONORA.media y Cooperativa Podcast.

La realización de esta producción contó con la asesoría curatorial de Lorena Garrido Donoso, académica e investigadora de la Universidad de Playa Ancha y especialista en Gabriela Mistral, quien hizo una selección de ocho ejes temáticos que atraviesan su obra: la mujer, lo indígena, la infancia y la educación, la guerra, la muerte, la religión, el amor y la preocupación social.

"Es un recorrido que busca poner en valor la potencia, la amplitud y la vigencia de Gabriela Mistral", explica Lorena Garrido Donoso. La académica, también afirma que "este proyecto busca difundir la poesía de Mistral para llegar otro tipo de público. A uno que, a lo mejor, no la buscará en los libros, pero que podrá escuchar sus poemas. Esto es algo muy relevante, ya que la poesía está hecha para ser leída en voz alta, porque logra otra conexión con las personas y los sentidos" señala.

La coproducción fue dirigida por Patricio Chacur, editor general de Cooperativa Podcast; y Raúl Rodríguez, de SONORA.media, quien apunta que "es una coproducción inédita, que busca poner en valor la obra de Gabriela Mistral, a través de la recuperación de poemas conocidos y otros menos conocidos por las audiencias, de modo de festejar su Nobel y motivar la escucha y acercamiento a su obra que es muy diversa".

Por su parte, Chacur afirma que este es un proyecto que conecta pasado y presente: "Los 80 años del Nobel son una excusa para preguntarnos qué significa hoy la obra de Gabriela Mistral. Porque si tú revisas los temas que aborda y que tomamos en el podcast, son todos actuales: el amor, la infancia, lo indígena, la preocupación social, la guerra. Mistral sigue teniendo algo urgente que decirnos. Entonces, este es un proyecto que va más allá del homenaje: es una invitación a descubrir y redescubrir la obra de Gabriela, una obra que no pierde vigencia", cierra.

Un podcast que abre puertas

La poeta Rosabetty Muñoz recuerda la importancia que tuvo la Nobel de Literatura en su formación: "yo desde niña la leí y memoricé sus poemas, aun antes de saber lo que significaban las palabras que ahí estaban. Así, aprendí el ritmo, la masa de emociones y de ideas que transmitían sus poemas. Después empecé a escarbar y ahondar en sus trabajos, los que creo que fueron esenciales para la construcción de mi propio imaginario", afirma.

En ese contexto, sostiene que le parece sustantivo que este año se estén haciendo esfuerzos por difundir el trabajo de Gabriela Mistral pues "ella es una de las voces más poderosas que tenemos en la poesía nacional". Además de que esto se haga a través de un podcast, ya que "más auditores se pueden interesar en su poesía y puede ser una puerta de entrada para ir, luego, a la lectura, a los libros y a que circule esta obra dentro del espacio emotivo, sentimental e intelectual chileno".

Al igual que Rosabetty Muñoz, la poeta Daniela Catrileo señala que Gabriela Mistral es una "influencia importante tanto para su escritura como para pensar la palabra como materia". Por lo mismo, cree que es sustancial que "su obra se mantenga viva, ya sea como poeta, diplomática e intelectual, y como la mujer que puso la pedagogía y la educación en un lugar principal para pensar la emancipación de los pueblos de América Latina. Su figura no se agota de ninguna manera ni en ningún tema", afirma.

Por su parte, la astrónoma Teresa Paneque destaca que "para mí siempre ha sido una inspiración. Primero por ser una mujer que se atreve y logra el primer Premio Nobel de Literatura para Chile, a pesar de vivir en una sociedad más patriarcal y cerrada para fomentar el desarrollo de las mujeres. Segundo, por estar siempre preocupada por la educación; y tercero, por ser del norte y tener una conexión muy bonita con la astronomía".

Este podcast contó con la dirección de Patricio Chacur y Raúl Rodríguez; la producción general Manfred Schwager; la asesoría y curatoría de Lorena Garrido Donoso; las grabaciones de Gustavo Díaz, Abel Pino y Mario Díaz; el diseño sonoro y postproducción de Antonio Del Favero; y la gestión de prensa y comunicaciones de Damaris Torres.