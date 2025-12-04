El politólogo Claudio Fuentes abordó este jueves en Cooperativa los detalles de su libro "Los temores de la calle: Cómo se instaló el miedo en la sociedad chilena y cambió nuestras vidas".

Según afirmó el autor, el escrito busca analizar la inseguridad y cómo se ha vuelto un factor político y social clave, advirtiendo sobre la superficialidad de las soluciones y la aparición de una "nueva moral" de violencia.

"Estamos hablando de un problema que es mucho más profundo que simplemente que te roben un celular", enfatizó Fuentes, que dio cuenta también que existe una nueva dinámica delictual que es "súper preocupante para la sociedad".

