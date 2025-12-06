GP de Abu Dhabi: Verstappen saldrá primero en busca de la remontada por el título

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) dio un golpe importante de cara al crucial GP de Abu Dhabi, pues saldrá primero en la última fecha de la Fórmula 1, que definirá al campeón del Mundial de Pilotos.

El cuádruple campeón partirá justo por delante de sus rivales por el título, los McLaren del inglés y puntero Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, que se ubica tercero.

Verstappen firmó la cuadragésima octava 'pole' desde que corre en la F1, y la octava del año, al dominar la calificación de este sábado con un crono de un minuto, 22 segundos y 207 milésimas, 201 menos milésimas que Norris y con 230 de ventaja sobre Piastri.

Gracias al triunfo en la clasificatoria, "Mad Max" tendrá la primera opción de buscar una épica remontada en busca de otra corona: La fórmula más simple para Verstappen es ganar la carrera y que Norris no esté en el podio.

En caso de que Verstappen quede segundo, necesita que Norris quede en el octavo puesto hacia abajo y que Piastri no sea, al menos, segundo. Si el hombre de Red Bull es tercero, Norris debería quedar noveno para abajo y que Piastri no gane.

Respecto a los sudamericanos, el argentino Franco Colapinto (Alpine) saldrá último tras ser eliminado en la Q1, a diferencia del brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), quien destacó al conquistar el séptimo puesto de largada.

El decisivo GP de Abu Dhabi en el circuito de Yas Marina, junto con el cierre de la temporada, tendrá lugar este domingo 7 de diciembre, a partir de las 10:00 horas de Chile (13:00 GMT).